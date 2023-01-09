Песков: Российский бизнес проворно занял ниши ушедших иностранных компаний
Ниши иностранных производителей, покинувших Россию, проворно занял российский бизнес. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оставшиеся компании продолжают работать и способствовать росту экономики РФ.
"Безусловно, есть [иностранные] компании, которые остались на нашем рынке. Кто-то ушёл, кто-то остался", — сказал официальный представитель Кремля.
Также в беседе с журналистами он подчеркнул, что покинувшие Россию иностранные компании "не могли оставить после себя пустоту", так как рынок всегда "моментально" заполняется.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков проверки будут проходить на основании специальных индикаторов. Кроме того, новое постановление разрешает исключать плановые проверки, если им предшествовал профилактический визит контрольного лица.
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