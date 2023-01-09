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9 января, 10:34

Песков: Российский бизнес проворно занял ниши ушедших иностранных компаний

Ниши иностранных производителей, покинувших Россию, проворно занял российский бизнес. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оставшиеся компании продолжают работать и способствовать росту экономики РФ.

"Безусловно, есть [иностранные] компании, которые остались на нашем рынке. Кто-то ушёл, кто-то остался", — сказал официальный представитель Кремля.

Также в беседе с журналистами он подчеркнул, что покинувшие Россию иностранные компании "не могли оставить после себя пустоту", так как рынок всегда "моментально" заполняется.

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Ранее Лайф писал, что Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков проверки будут проходить на основании специальных индикаторов. Кроме того, новое постановление разрешает исключать плановые проверки, если им предшествовал профилактический визит контрольного лица.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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