Песков: Российский бизнес проворно занял ниши ушедших иностранных компаний

Ниши иностранных производителей, покинувших Россию, проворно занял российский бизнес. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оставшиеся компании продолжают работать и способствовать росту экономики РФ.

"Безусловно, есть [иностранные] компании, которые остались на нашем рынке. Кто-то ушёл, кто-то остался", — сказал официальный представитель Кремля.

Также в беседе с журналистами он подчеркнул, что покинувшие Россию иностранные компании "не могли оставить после себя пустоту", так как рынок всегда "моментально" заполняется.