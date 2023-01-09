Песков назвал уткой информацию Киева о "корейском варианте" решения конфликта на Украине

Слухи о том, что Россия намерена урегулировать конфликт на Украине "по-корейски", является не более чем очередной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (предположение Киева. — Прим. Лайфа) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка", — сказал Песков.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российская сторона якобы планирует предложить разделить Незалежную по примеру Кореи, расселив по разным частям страны украинцев с различными взглядами.