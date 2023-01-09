ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января 2023, 10:31
5570

Песков назвал уткой информацию Киева о "корейском варианте" решения конфликта на Украине

Слухи о том, что Россия намерена урегулировать конфликт на Украине "по-корейски", является не более чем очередной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (предположение Киева. — Прим. Лайфа) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка", — сказал Песков.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российская сторона якобы планирует предложить разделить Незалежную по примеру Кореи, расселив по разным частям страны украинцев с различными взглядами.

В США назвали Украину фальшивой демократией с авторитарным режимом Зеленского
В США назвали Украину фальшивой демократией с авторитарным режимом Зеленского

Россия не воюет с Украиной, заявил ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, потому что, по его словам, "ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может".

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar