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9 января, 10:31

Песков назвал уткой информацию Киева о "корейском варианте" решения конфликта на Украине

Слухи о том, что Россия намерена урегулировать конфликт на Украине "по-корейски", является не более чем очередной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (предположение Киева. — Прим. Лайфа) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка", — сказал Песков.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российская сторона якобы планирует предложить разделить Незалежную по примеру Кореи, расселив по разным частям страны украинцев с различными взглядами.

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Россия не воюет с Украиной, заявил ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, потому что, по его словам, "ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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