Песков разбил надежды ВСУ добиться преимущества на поле боя благодаря "подарку" Макрона
Песков: Поставки французских танков Украине не помешают России достичь целей СВО
Решение Франции поставить Киеву лёгкие боевые танки AMX-10RC никак не повлияет на достижение Россией целей спецоперации, но это может затянуть страдания украинского народа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут, и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", — отметил он.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал, что Париж поставит Киеву тяжёлые бронеавтомобили AMX-10RC.