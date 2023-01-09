Песков разбил надежды ВСУ добиться преимущества на поле боя благодаря "подарку" Макрона

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут, и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", — отметил он.