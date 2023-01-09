Песков разбил надежды ВСУ добиться преимущества на поле боя благодаря "подарку" Макрона

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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 10:29

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Песков: Поставки французских танков Украине не помешают России достичь целей СВО

Решение Франции поставить Киеву лёгкие боевые танки AMX-10RC никак не повлияет на достижение Россией целей спецоперации, но это может затянуть страдания украинского народа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут, и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", — отметил он.

Китайцы возмутились словам Макрона о возможной победе Украины
Китайцы возмутились словам Макрона о возможной победе Украины

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал, что Париж поставит Киеву тяжёлые бронеавтомобили AMX-10RC.

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Wikipedia / Official Navy Page

Татьяна Миссуми
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