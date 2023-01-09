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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 10:22
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Песков: Помилование заключённых в РФ возможно только указом президента

Помилование заключённых в России возможно только в соответствии с законодательством и при наличии указа президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о наличии у первой группы заключённых – членов ЧВК "Вагнер" документов о снятии судимостей.

Он напомнил, что процесс помилования должен пройти несколько этапов, начиная с самих мест лишения свободы, проходя ряд документальных процедур на различных уровнях власти и заканчивая указом главы государства.

"Здесь я могу сказать, что, естественно, любое помилование [осуществляется] только в строгом соответствии с законом", сказал он журналистам.

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Лайф писал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об окончании действия контракта у первой группы нанятых в российских колониях добровольцев. По его словам, они "отработали так, как мало кто работает на этом свете". Сообщается, что с них будут сняты все судимости.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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