Песков: Помилование заключённых в РФ возможно только указом президента
Помилование заключённых в России возможно только в соответствии с законодательством и при наличии указа президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о наличии у первой группы заключённых – членов ЧВК "Вагнер" документов о снятии судимостей.
Он напомнил, что процесс помилования должен пройти несколько этапов, начиная с самих мест лишения свободы, проходя ряд документальных процедур на различных уровнях власти и заканчивая указом главы государства.
"Здесь я могу сказать, что, естественно, любое помилование [осуществляется] только в строгом соответствии с законом", — сказал он журналистам.
Лайф писал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об окончании действия контракта у первой группы нанятых в российских колониях добровольцев. По его словам, они "отработали так, как мало кто работает на этом свете". Сообщается, что с них будут сняты все судимости.
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