Песков: Помилование заключённых в РФ возможно только указом президента

Помилование заключённых в России возможно только в соответствии с законодательством и при наличии указа президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о наличии у первой группы заключённых – членов ЧВК "Вагнер" документов о снятии судимостей.

Он напомнил, что процесс помилования должен пройти несколько этапов, начиная с самих мест лишения свободы, проходя ряд документальных процедур на различных уровнях власти и заканчивая указом главы государства.

"Здесь я могу сказать, что, естественно, любое помилование [осуществляется] только в строгом соответствии с законом", — сказал он журналистам.