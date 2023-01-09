Учёные выяснили, что мозг человека никогда не взрослеет

Эволюция различных отделов человеческого мозга отличает людей от приматов. Оказалось, что в некотором смысле этот орган у нас никогда не взрослеет. Люди разделяют эту черту только с неандертальцами, свидетельствует опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution (NE&E) исследование.

Мозг млекопитающих делится на четыре доли, каждая из которых выполняет свои функции. Лобная доля отвечает за абстрактное мышление, а височная — за память. Затылочная доля связана со зрением, а теменная помогает интегрировать сенсорные входы.

Исследователи решили выяснить, доли развиваются независимо друг от друга или это единый процесс, а также чем в этом отношении мозг человека отличается от мозга приматов. Для этого учёные применили два метода. Первый включал трёхмерные модели мозга сотен приматов (обезьян, людей и их близких ископаемых родственников), за счёт чего была составлена карта эволюции мозга.

Другой метод заключался в использовании живых образцов обезьян и людей на разных стадиях роста. Благодаря ему удалось очертить интеграцию частей мозга у разных видов по мере их взросления.

По мнению исследователей, развитие различных частей нашего мозга интегрировано более тесно и, в отличие от других живых приматов, эта особенность сохраняется на протяжении всего зрелого возраста. У шимпанзе, например, интеграция сравнима с людьми до подросткового возраста, а затем мозг "созревает", чего не происходит у людей.