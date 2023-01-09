Учёные выяснили, что крысы радуются, когда их сородичей щекочут

Крысы испытывают радость, видя, как кто-то щекочет их сородичей. К такому выводу пришли учёные из германского Центра вычислительной нейронауки Бернштейна.

Эксперимент с крысами. Видео © Daily Mail

Исследования семилетней давности показали, что крысы получают удовольствие от щекотки. Их стволовая соматосенсорная кора активизируется, когда к животным прикасаются знакомые им люди. Сейчас же выяснилось, что такие эмоции грызунов заразительны.

Как пишет Daily Mail, эксперимент длился неделю. В течение этого времени учёные держали крыс на руках по 20 минут и ещё 10 минут щекотали. Грызуна помещали в клетку, разделённую на две части прозрачной перегородкой. В пустом пространстве экспериментатор имитировал щекотку рукой, затем там же проигрывалось видео с другой крысой, которую щекотали. На третьем этапе исследования в пустой отсек помещали вторую крысу и начинали щекотать уже её.

И если на первых двух этапах подопытная крыса была более-менее спокойна, то, видя, как щекочут сородича, грызун оживлялся, бегал по своему отсеку и прыгал, пытаясь добраться до руки. При этом ультразвуковые микрофоны улавливали шум, который можно было интерпретировать как смех. Учёные считают, что изучение быстрого установления эмоциональной связи между крысами позволит больше узнать о механизмах развития эмпатии и у людей.