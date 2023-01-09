Всего одно яблоко в день снижает риск рака на 17%, а шесть — на 44%
Nature: Одно яблоко в день защитит от рака молочной железы
В день достаточно съедать одно яблоко, чтобы предотвратить рак молочной железы. Об этом пишет Nature со ссылкой на американских диетологов из Корнельского университета.
Специалисты провели 24-недельный эксперимент на крысах. Грызунов предварительно обработали канцерогеном, который увеличивает риск развития болезни. Затем их поделили на две группы. Первую кормили экстрактами яблок, а вторая получала привычное питание.
"Мы обнаружили, что заболеваемость опухолями была снижена на 17%, 39% и 44% у крыс, которых кормили человеческим эквивалентом одного, трёх или шести яблок в день соответственно", — рассказали учёные об итогах эксперимента.
По их словам, в яблоках содержатся антиоксиданты, которые способны помешать развитию рака. Это объясняется тем, что такие вещества уничтожают свободные радикалы, негативно воздействующие на клетки.
Ранее Лайф писал, что картофель, баклажаны, томаты и другие паслёновые способны остановить размножение раковых клеток благодаря содержанию в них гликоалкалоидов.
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