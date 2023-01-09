Всего одно яблоко в день снижает риск рака на 17%, а шесть — на 44%

В день достаточно съедать одно яблоко, чтобы предотвратить рак молочной железы. Об этом пишет Nature со ссылкой на американских диетологов из Корнельского университета.

Специалисты провели 24-недельный эксперимент на крысах. Грызунов предварительно обработали канцерогеном, который увеличивает риск развития болезни. Затем их поделили на две группы. Первую кормили экстрактами яблок, а вторая получала привычное питание.

"Мы обнаружили, что заболеваемость опухолями была снижена на 17%, 39% и 44% у крыс, которых кормили человеческим эквивалентом одного, трёх или шести яблок в день соответственно", — рассказали учёные об итогах эксперимента.

По их словам, в яблоках содержатся антиоксиданты, которые способны помешать развитию рака. Это объясняется тем, что такие вещества уничтожают свободные радикалы, негативно воздействующие на клетки.