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9 января, 10:10

Всего одно яблоко в день снижает риск рака на 17%, а шесть — на 44%

Nature: Одно яблоко в день защитит от рака молочной железы

В день достаточно съедать одно яблоко, чтобы предотвратить рак молочной железы. Об этом пишет Nature со ссылкой на американских диетологов из Корнельского университета.

Специалисты провели 24-недельный эксперимент на крысах. Грызунов предварительно обработали канцерогеном, который увеличивает риск развития болезни. Затем их поделили на две группы. Первую кормили экстрактами яблок, а вторая получала привычное питание.

"Мы обнаружили, что заболеваемость опухолями была снижена на 17%, 39% и 44% у крыс, которых кормили человеческим эквивалентом одного, трёх или шести яблок в день соответственно", — рассказали учёные об итогах эксперимента.

По их словам, в яблоках содержатся антиоксиданты, которые способны помешать развитию рака. Это объясняется тем, что такие вещества уничтожают свободные радикалы, негативно воздействующие на клетки.

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Ранее Лайф писал, что картофель, баклажаны, томаты и другие паслёновые способны остановить размножение раковых клеток благодаря содержанию в них гликоалкалоидов.

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Татьяна Миссуми
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