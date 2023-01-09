Учёные раскрыли неожиданную пользу картошки, баклажанов и томатов при лечении рака

Картофель, баклажаны, томаты и другие паслёновые способны остановить размножение раковых клеток благодаря содержанию в них гликоалкалоидов. Об этом пишет Frontiers, ссылаясь на исследования польских учёных Университета имени Адама Мицкевича. Издание напомнило, что, по данным ВОЗ, каждый год выявляют 20 миллионов случаев рака и около 10 миллионов человек умирает от болезни.

Биологи изучили молекулярные процессы и заметили, что пролиферацию (размножение) раковых клеток подавляет соланин, который относится к группе гликоалкалоидов. Вещество хорошо известно в фармакологии, так как используется для производства стероидных препаратов. Но для борьбы с раком ранее не применялось.

Руководитель эксперимента Магдалена Винкель пояснила, что гликоалкалоиды состоят из двух частей: сахарной и алкалоидной. При этом именно соланин формируется при присоединении к соланозе, являющейся разновидностью сахара. Первая часть вещества при попадании в организм сразу гидролизуется. Вторая — хорошо сохраняется и способна высвобождаться в период метаболического стресса, который проявляет себя при воспалениях.

Винкель продолжила, что биологический механизм гликоалкалоидов прост, они активируют различные молекулярные пути, воздействующие на клетки рака. Речь идёт о запуске процессов апоптоза и аутофагии, благодаря которым происходит оздоровление. Учёные отметили, что даже существующая опухоль останавливается в развитии и прекращается увеличение метастазов.

Интересно, что в зрелых паслёновых этих веществ мало, но в долго хранящихся, зелёных и проросших — много. Употреблять их в большом количестве нельзя, но в малых дозах токсичные гликоалкалоиды становятся лечебными. Краткосрочным побочным эффектом может быть нарушение репродуктивных функций. Польские учёные уверены, что в далёком будущем возможно создание лекарства от рака на основе веществ из картофеля и помидоров. Однако предстоит длительное изучение вопроса, ведь паслёновые обладают токсичностью, а значит, нельзя исключить и их негативное воздействие на человека.