Педиатр дала простые советы, как защитить ребёнка от вирусов

Детская иммунная система несовершенна, особенно лет до четырёх, поэтому она не может в достаточной степени противостоять инфекциям. Врач-педиатр "СМ-Клиники" для детей и подростков Ольга Татаркина рассказала Лайфу, как защитить ребёнка от вирусов.

Самое важное — предотвратить контакт детей с болеющими людьми. Поэтому лучше воздержаться в сезон простуд от посещения массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Доктор подчеркнула, что уговорить малыша надеть маску вряд ли удастся.

"Важно, чтобы взрослые члены семьи, контактирующие с ребёнком, пользовались маской в общественных местах и соблюдали такие простые меры защиты, как мытьё рук с мылом, при необходимости обработка рук дезинфицирующими средствами. Это необходимо для того, чтобы не заболеть и не заразить ребёнка", — пояснила собеседница Лайфа.

Вернувшись домой, нельзя сразу обнимать малыша, нужно помыть руки, переодеться в домашнюю одежду, посоветовала медик. Эти несложные действия наряду с другими мерами профилактики позволят уберечь ребёнка от заболевания, объяснила она. Если же кто-то из родителей заболел, то его следует изолировать.

"Необходимо обеспечить больного отдельной посудой, предметами ухода, осуществлять частое проветривание и влажную уборку помещения с помощью имеющихся бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Посуду, используемую больным, необходимо кипятить или обрабатывать дезинфицирующими средствами в специальной ёмкости", — добавила Татаркина.

По её словам, ребёнка нужно просить мыть руки после каждого контакта с инфицированным родителем. А последний не должен забывать носить маску даже дома и менять её каждые два часа. Татаркина заверила, что не заболеть малышу помогут витамины (особенно витамин Д), а также полноценное сбалансированное питание. Нельзя допускать пассивного курения, что очень вредно для детского организма, нужно побольше гулять, проветривать комнаты, проводить закаливание (в разумных пределах) и, конечно, не забывать про вакцинацию от гриппа. Из окружения детей-аллергиков нужно исключить причинно-значимые аллергены, продолжила врач.

"Для профилактики респираторных инфекций можно использовать пробиотики, препараты бактериальных лизатов, препараты интерферона. Какой препарат необходим именно вашему ребёнку, сможет определить педиатр или иммунолог", — заключила Татаркина.