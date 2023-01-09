"Им будет стыдно!": Польша пригрозила создать "большую проблему" из отказа ФРГ обсуждать репарации

Отказ Берлина обсуждать вопрос выплаты Варшаве военных репараций станет для него большой проблемой и шагом, которого он будет стыдиться, предупредил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Так он ответил на дипломатическую ноту ФРГ об отказе вести переговоры с республикой о компенсации за ущерб от Второй мировой войны.

"Этот ответ подтверждает самые плохие предчувствия, потому что были и оптимистические мнения о том, что, возможно, Германия захочет сесть за стол переговоров и в ходе этих переговоров размывать этот вопрос, при этом делая вид, что они демонстрируют добрую волю. А мы, однако, имеем дело с высокомерием", — сказал Яблоньский в эфире Польского радио.

Замглавы МИД указал на ответственность ФРГ за преступления Третьего рейха. По его оценке, ответ Берлина, "его характер и стиль будут для Германии большой имиджевой проблемой, потому что мы будем говорить об этом очень громко".

"Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это", — заметил польский дипломат.