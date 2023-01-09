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9 января, 09:23

Макрон рассказал о "парадоксе" Путина

The Telegraph: Макрон заявил о парадоксальности личности Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о парадоксе российского лидера Владимира Путина. По его словам, в разговоре он не является "не неприятным" человеком.

"Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чём парадокс", — заявил он в эфире France TV.

Президент Франции ещё в начале конфликта на Украине призывал не обрывать контакты с российским лидером, хоть и критиковал Москву за боевые действия. При этом он неоднократно заявлял, что Париж поможет Украине победить.

Китайцы возмутились словам Макрона о возможной победе Украины

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Лайф писал о военном табу, которое нарушил Эмманюэль Макрон, передав Украине БМП AMX-10RC. Как пишет The Telegraph, Франция первой передала Киеву боевые машины западного производства.

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Getty Images / Sean Gallup

Матвей Шандрыголов

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