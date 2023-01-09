Макрон рассказал о "парадоксе" Путина
The Telegraph: Макрон заявил о парадоксальности личности Путина
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о парадоксе российского лидера Владимира Путина. По его словам, в разговоре он не является "не неприятным" человеком.
"Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чём парадокс", — заявил он в эфире France TV.
Президент Франции ещё в начале конфликта на Украине призывал не обрывать контакты с российским лидером, хоть и критиковал Москву за боевые действия. При этом он неоднократно заявлял, что Париж поможет Украине победить.
Лайф писал о военном табу, которое нарушил Эмманюэль Макрон, передав Украине БМП AMX-10RC. Как пишет The Telegraph, Франция первой передала Киеву боевые машины западного производства.
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