Макрон рассказал о "парадоксе" Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о парадоксе российского лидера Владимира Путина. По его словам, в разговоре он не является "не неприятным" человеком.

"Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чём парадокс", — заявил он в эфире France TV.

Президент Франции ещё в начале конфликта на Украине призывал не обрывать контакты с российским лидером, хоть и критиковал Москву за боевые действия. При этом он неоднократно заявлял, что Париж поможет Украине победить.