"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 09:18

Патриарх Кирилл призвал школьников воспитывать в сердце честность и любовь к Родине

Патриарх Кирилл провёл урок "Разговоры о важном" и поздравил школьников с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл открытый урок "Разговоры о важном" для российских школьников, который был посвящён светлому празднику Рождества. В обращении он подробно рассказал об этом дне, а также о его истории.

Священнослужитель напомнил, что именно Рождество стало основой для календарной системы, по которой сейчас мы все живём: современный счёт времени ведётся именно от этого события. В этот день Бог стал человеком и открыл себя людям, указал патриарх.

"В глазах Бога ценен каждый человек, даже если он в чём-то заблуждается или совершает ошибки. Высокое призвание каждого из нас — верить в Бога и через это, избавляясь от заблуждений, преображать мир любовью и добротой", — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Кроме того, глава РПЦ призвал школьников научиться заботиться друг о друге, ценить родителей, а также воспитывать в сердце честность и любовь к Родине. "Разговор о важном" с участием патриарха Кирилла доступен на официальном сайте проекта.

"Разговоры о важном" с Валентиной Матвиенко набрали рекордное количество просмотров

"Разговоры о важном" с Валентиной Матвиенко набрали рекордное количество просмотров

Ранее Лайф рассказывал, что президент Владимир Путин в этом году встретил Рождество в Благовещенском соборе в Кремле. Чаще всего глава государства посещает Рождественскую службу за пределами Москвы, однако ещё в прошлом году президент встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, что находится в его резиденции Ново-Огарёво.

Обложка ©

"Разговоры о важном"

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров