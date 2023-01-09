Патриарх Кирилл призвал школьников воспитывать в сердце честность и любовь к Родине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл открытый урок "Разговоры о важном" для российских школьников, который был посвящён светлому празднику Рождества. В обращении он подробно рассказал об этом дне, а также о его истории.

Священнослужитель напомнил, что именно Рождество стало основой для календарной системы, по которой сейчас мы все живём: современный счёт времени ведётся именно от этого события. В этот день Бог стал человеком и открыл себя людям, указал патриарх.

"В глазах Бога ценен каждый человек, даже если он в чём-то заблуждается или совершает ошибки. Высокое призвание каждого из нас — верить в Бога и через это, избавляясь от заблуждений, преображать мир любовью и добротой", — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Кроме того, глава РПЦ призвал школьников научиться заботиться друг о друге, ценить родителей, а также воспитывать в сердце честность и любовь к Родине. "Разговор о важном" с участием патриарха Кирилла доступен на официальном сайте проекта.