В Челябинске 17 человек пообедали в кафе и попали в больницу с гепатитом А

В Челябинске 17 человек госпитализированы с гепатитом А, случаи заражения связаны с продукцией двух предприятий общественного питания. Роспотребнадзор по региону сообщил о результатах проверки.

"Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранён от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды", — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что сейчас в кафе проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе заключительная дезинфекция. Около двадцати человек ранее обратились за медицинской помощью, 17 из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пострадавшие обедали в кафе во время новогодних праздников.