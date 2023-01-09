Генпрокуратура направила в МВД и Росмолодёжь жалобу на Дашу Корейку

Генеральная прокуратура РФ направила жалобу депутата Яны Лантратовой на популярных тиктокеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Фокса в МВД и Росмолодёжь.

"Добилась привлечения внимания правоохранительных структур к пропагандирующим развратное поведение, смену пола, наркоманию блогерам, известным под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Фокс. В конце прошлого года направила запрос в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить содержание контента в их социальных сетях", — рассказала депутат в беседе с Лайфом.

Как уточнила Лантратова, блогеры публиковали посты об алкоголе и наркотиках, выкладывали групповые видео со сценами разврата и делали прямые эфиры из палаты, где проводилась операция по смене пола.

"Получила ответ Генпрокуратуры, в котором сообщается, что в целях оперативного разрешения приведённых доводов обращение направлено в Министерство внутренних дел, а его копия — в Федеральное агенство по делам молодёжи. Исполнение поручений будет контролироваться Генпрокуратурой", — сообщила наша собеседница.

Депутат отметила, что к контенту вышеупомянутых лиц имеются большие вопросы, причём здесь уже не работает схема "личное дело каждого", поскольку они сделали свою жизнь публичной. К слову, ядром их аудитории являются преимущественно дети. Именно из письма петербургских школьников Лантратова и узнала о популярных среди молодёжи блогерах.

"Теперь, когда внимание силовых ведомств обращено к контенту этих блогеров, мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей", — подчеркнула она.