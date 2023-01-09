Сбежавшие от мобилизации пятеро россиян на несколько месяцев застряли в аэропорту Сеула

Покинувшие Россию, предположительно из-за мобилизации, пятеро россиян застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон в Сеуле. Об этом сообщает The Korea Times.

"Россияне, которые хотят получить убежище, несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта. Они питаются едой, предоставляемой Министерством юстиции: пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед", — пишет издание.

Ранее южнокорейские власти отказали россиянам в предоставлении убежища, объяснив, что уклонение от мобилизации не может быть основанием для получения статуса беженца. Однако, по данным газеты, мужчины из России настроены решительно, один из них уже подал апелляционную жалобу, которую суд рассмотрит в конце января.

Но в Министерстве юстиции Республики Корея заверили, что правомерно отказали в убежище. Если же южнокорейский суд встанет на сторону россиян, то они получат визу G1, что позволит им находиться в стране до вынесения окончательного решения. Газета уточняет, что обычно одобряется только 1,3% всех подобных заявлений от иностранцев. При этом граждане РФ могут в любое время вернуться на родину. В российском посольстве в Сеуле подтвердили сложившуюся ситуацию, о которой узнали из СМИ.