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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 08:20
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В ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ из городской застройки Соледара

В Соледаре, ДНР, подразделения ВСУ массово обратились в бегство. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) региона Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

По его данным, речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде, которая осуществляла оборону украинской армии на этом участке фронта.

"По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчинённым командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burn

Татьяна Миссуми
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