В ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ из городской застройки Соледара

В Соледаре в Луганской Народной Республике подразделения ВСУ массово обратились в бегство. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) региона Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

"Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчинённым командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — уточнил он.