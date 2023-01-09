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9 января, 08:20

В ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ из городской застройки Соледара

В Соледаре в Луганской Народной Республике подразделения ВСУ массово обратились в бегство. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) региона Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

"Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчинённым командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burn

Татьяна Миссуми

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