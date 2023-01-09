В ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ из городской застройки Соледара

В Соледаре, ДНР, подразделения ВСУ массово обратились в бегство. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) региона Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

По его данным, речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде, которая осуществляла оборону украинской армии на этом участке фронта.

"По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчинённым командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — уточнил он.