Итоги года: День Победы вместе с большой Родиной
9 Мая 2022 года на освобождённых территориях прошли акции, приуроченные ко Дню Победы. И это был праздник со слезами на глазах у людей, которые дважды в своей жизни одержали победу над нацизмом.
Мелитополь. Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в День Победы. Акция впервые прошла в Мелитополе. Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Мелитополя
В Мариуполе широкое празднование Дня Победы в 2022 году казалось невозможным. Город пострадал от обстрелов, мирная жизнь в нём только начала налаживаться. Но праздник всё-таки состоялся вопреки всему. Так, в городе впервые за восемь лет торжественно зажгли Вечный огонь и поставили рекорд: развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Активисты "Молодой гвардии Единой России" совместно с "Волонтёрской ротой боевого братства" пронесли огромное полотнище до монумента "Воину – освободителю Донбасса" вместе с главой ДНР. Стоит отметить, что последний раз 9 Мая в Мариуполе отмечали восемь лет назад. Но в 2022-м мариупольцы пришли в восторг от возможности взять георгиевские ленты и "не сесть в тюрьму".
Мариуполь. Горожане несут в руках 300-метровую георгиевскую ленту во время патриотической акции, приуроченной к празднику Дня Победы. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобождённом российскими войсками Мелитополе. Колонны с огромным полотнищем Знамени Победы прошли по центральным улицам города, люди несли портреты своих близких — участников войны и трудового фронта, многие мелитопольцы — с детьми, в колоннах шли и ветераны Великой Отечественной. В течение дня жители города продолжали нести цветы и к мемориалу "Братская могила", Вечный огонь здесь вновь зажгли 30 марта — после того, как российские военные освободили город. До этой даты Вечный огонь не горел здесь по решению киевских властей около семи лет.
Мелитополь. Возложение цветов к Вечному огню в День Победы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Мелитополя
Власти Донецка в 2022 году из соображений безопасности не стали организовывать праздничные мероприятия в честь Дня Победы, однако люди всё равно вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Горожане собрались в одном из скверов и пели военные песни под аккомпанемент на баяне. В руках некоторые держат Знамя Победы, на груди у многих — георгиевские ленты. Также жители города возложили цветы к мемориалам в честь погибших советских воинов.
В Донецке люди празднуют День Победы, несмотря на отмену праздничных мероприятий из-за угроз обстрела со стороны ВСУ. Видео © SHOT
Жители Херсонской области в 2022 году тоже приняли участие в шествии "Бессмертного полка". В прежние годы у них также не было возможности почтить память своих родных, погибших в Великой Отечественной войне, а Вечный огонь был отключён киевскими властями ещё в 2014 году.
Жители Новой Каховки в ходе шествия "Бессмертного полка" рассказали, как много для них значат память о родственниках, участвовавших в ВОВ, и культурные ценности. Видео © SHOT / Telegram
В Макеевке и Горловке Донецкой Народной Республики 9 Мая прошла акция "Окна Победы". В рамках мероприятия сотрудники предприятий, организаций и неравнодушные люди украсили окна ко Дню Победы георгиевскими лентами, а также разместили на них портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В ЛНР также прошли праздничные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, в посёлке Меловое представители администрации и жители приняли участие в акции "Бессмертный полк", после чего состоялся торжественный концерт. Праздничные мероприятия прошли также в сёлах Великоцк, Новострельцовка, Калмыковка, Мусиевка, Зориковка, Никольское и Морозовка, в общей сложности в них приняло участие более тысячи человек. А в центре Луганска открылась выставка военной техники в честь 9 Мая. Жители города смогли ознакомиться с экспозицией трофейной техники ВСУ, захваченной в ходе "Операции Z". На ней также представлено свыше десяти машин советского и британского производства.