Итоги года: День Победы вместе с большой Родиной

Мариуполь. Горожане несут в руках 300-метровую георгиевскую ленту во время патриотической акции, приуроченной к празднику Дня Победы. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобождённом российскими войсками Мелитополе. Колонны с огромным полотнищем Знамени Победы прошли по центральным улицам города, люди несли портреты своих близких — участников войны и трудового фронта, многие мелитопольцы — с детьми, в колоннах шли и ветераны Великой Отечественной. В течение дня жители города продолжали нести цветы и к мемориалу "Братская могила", Вечный огонь здесь вновь зажгли 30 марта — после того, как российские военные освободили город. До этой даты Вечный огонь не горел здесь по решению киевских властей около семи лет.

Мелитополь. Возложение цветов к Вечному огню в День Победы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Мелитополя

Власти Донецка в 2022 году из соображений безопасности не стали организовывать праздничные мероприятия в честь Дня Победы, однако люди всё равно вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Горожане собрались в одном из скверов и пели военные песни под аккомпанемент на баяне. В руках некоторые держат Знамя Победы, на груди у многих — георгиевские ленты. Также жители города возложили цветы к мемориалам в честь погибших советских воинов.

В Донецке люди празднуют День Победы, несмотря на отмену праздничных мероприятий из-за угроз обстрела со стороны ВСУ. Видео © SHOT

Жители Херсонской области в 2022 году тоже приняли участие в шествии "Бессмертного полка". В прежние годы у них также не было возможности почтить память своих родных, погибших в Великой Отечественной войне, а Вечный огонь был отключён киевскими властями ещё в 2014 году.

Жители Новой Каховки в ходе шествия "Бессмертного полка" рассказали, как много для них значат память о родственниках, участвовавших в ВОВ, и культурные ценности. Видео © SHOT / Telegram

В Макеевке и Горловке Донецкой Народной Республики 9 Мая прошла акция "Окна Победы". В рамках мероприятия сотрудники предприятий, организаций и неравнодушные люди украсили окна ко Дню Победы георгиевскими лентами, а также разместили на них портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.















