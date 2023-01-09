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9 января, 02:47

Россиянам рассказали, как взбодриться после затяжных праздников

Диетолог Соломатина: Взбодриться после праздников поможет зелёный чай и горький шоколад

В первый рабочий день после новогодних праздников многие не могут взбодриться и найти правильный настрой для возвращения к жизни после каникул. Как справиться с этим, RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в праздничные дни человек набирает лишний вес, его кишечник работает не так активно, падает уровень энергии, а пищеварительная система испытывает серьёзные нагрузки. В этой связи в первый день на работе лучше отказаться от кофе и сделать выбор в пользу зелёного чая, который содержит антиоксиданты, помогающие организму справиться с температурными перепадами и стрессом.

"К зелёному чаю стоит добавить цитрусовые или ложку мёда, а ещё лучше — имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец", — отметила Соломатина.

Добавить бодрости может и кусочек горького шоколада, особенно если в нём будет содержаться перец. Кроме того, в течение всего дня лучше пить воду.

Спорт, секс и видеоигры: Как вернуться в привычный режим после новогодних праздников

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Обложка ©

freepik.com / freepik

Артур Белкин

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