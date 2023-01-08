Спорт, секс и видеоигры: Как вернуться в привычный режим после новогодних праздников

Не у всех получается после празднования Нового года и выходных резко переключиться на рабочий режим. Однако помочь в этом могут обычные развлечения, например спорт, секс, видеоигры и изучение языков, считает клинический психолог, эксперт ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 1" Станислав Самбурский.

По словам эксперта, хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию, лучше работает память, человеку легче сконцентрировать внимание на важных вопросах. В то же время прохождение сложных этапов в видеоиграх помогает повысить внимательность и сконцентрированность, а благодаря изучению новых языков мозг лучше обрабатывает и запоминает новую информацию.

"Мозг важно напрягать каждый день: читать, разгадывать кроссворды, заниматься спортом, получать новую информацию. Так мы заставим работать его с новой силой", — приводит его слова "Газета.ru".

Как отметил психолог, для того чтобы мозг работал продуктивно, нужно постоянно ставить перед ним новые задачи. Например, если слушать непривычную для себя музыку, попробовать писать другой рукой, гулять по новым маршрутам, он непременно станет работать намного эффективнее.