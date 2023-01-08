В московском парке Измайлово заметили редкую краснокнижную неясыть

В природно-историческом парке Измайлово специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную птицу неясыть. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости как находящийся под угрозой исчезновения вид", — сказано в сообщении.

Уточняется, что неясыть замечают в Измайловском лесопарке в осенне-зимний период уже не первый год. При этом, встретить данную особь можно нечасто.

Птицу часто называют уральской, поскольку этот вид впервые был описан на Урале. Размах её крыльев составляет более метра, крупнее её по размеру только бородатая неясыть. Чаще всего она питается мышевидными грызунами, а также мелкими млекопитающими, может употреблять птиц и лягушек.