Умер один из создателей "Современника" Леонид Эрман

В возрасте 96 лет вечером 7 января умер один из создателей театра "Современник" и его бывший директор — Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова, где заслуженный деятель искусств с 2012 по 2018 год был помощником худрука.

"Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр. МХТ имени Чехова выражает соболезнования всем родным и близким Леонида Эрмана и кланяется его светлой памяти", — выразили коллеги соболезнования.

Леонид Эрман стоял у истоков "Современника" вместе с Олегом Ефремовым, первое время он работал заведующим постановочной частью театра, а позже на долгие годы занял пост директора. В 1976 году вслед за Ефремовым он перешёл в Московский художественный театр, однако в 1989 году снова вернулся в "Современник", где прослужил более 20 лет. Прощание с Эрманом состоится 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.