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8 января, 13:51

Уголовное дело возбуждено после убийства при пожаре в квартире в Москве

Уголовное дело по факту убийства двух и более лиц возбуждено после пожара в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Последствия пожара в квартире в Москве, где нашли тела трёх человек. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, погибшие были родственниками. Мужчина выстрелил в сторону матери и сестры, после чего покончил с собой. Расследование контролируется Прокуратурой Москвы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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Напомним, пожар произошёл в квартире на 14-м этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. При ликвидации горения были обнаружены тела трёх погибших с огнестрельными ранениями. По данным источника Лайфа, мужчина убил двух женщин из ружья, после чего устроил пожар.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Николь Вербер

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