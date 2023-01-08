Уголовное дело возбуждено после убийства при пожаре в квартире в Москве

Уголовное дело по факту убийства двух и более лиц возбуждено после пожара в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Последствия пожара в квартире в Москве, где нашли тела трёх человек. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, погибшие были родственниками. Мужчина выстрелил в сторону матери и сестры, после чего покончил с собой. Расследование контролируется Прокуратурой Москвы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.