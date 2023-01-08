Три человека найдены мёртвыми в квартире в Москве, где случился пожар

В квартире на юго-западе Москвы случился пожар, при ликвидации горения были обнаружены тела трёх погибших. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Пожар в квартире на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным ведомства, пожар произошёл в квартире на 14-м этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Предварительно, на телах жертв обнаружены огнестрельные ранения.

Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Как сообщил источник Лайфа, по предварительным данным, мужчина убил двух женщин из ружья, после чего устроил пожар и покончил с собой.