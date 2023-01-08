Три человека найдены мёртвыми в квартире в Москве, где случился пожар
Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В квартире на юго-западе Москвы случился пожар, при ликвидации горения были обнаружены тела трёх погибших. Об этом сообщает прокуратура столицы.
Пожар в квартире на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
По данным ведомства, пожар произошёл в квартире на 14-м этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Предварительно, на телах жертв обнаружены огнестрельные ранения.
Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Как сообщил источник Лайфа, по предварительным данным, мужчина убил двух женщин из ружья, после чего устроил пожар и покончил с собой.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мытищах работница кафе зарезала коллегу на рабочем месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Изъята запись с камеры видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы.