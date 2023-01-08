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8 января, 12:51

Три человека найдены мёртвыми в квартире в Москве, где случился пожар

<p>Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1371" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В квартире на юго-западе Москвы случился пожар, при ликвидации горения были обнаружены тела трёх погибших. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Пожар в квартире на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным ведомства, пожар произошёл в квартире на 14-м этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Предварительно, на телах жертв обнаружены огнестрельные ранения.

Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия пожара в квартире на юго-западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Как сообщил источник Лайфа, по предварительным данным, мужчина убил двух женщин из ружья, после чего устроил пожар и покончил с собой.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мытищах работница кафе зарезала коллегу на рабочем месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Изъята запись с камеры видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы.

Варвара Романова
  • Дичь
  • Происшествия
  • Москва

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