"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 12:31

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Хасавюрте

<p>Последствия взрыва газа в доме в Хасавюрте. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchsdagestan/5091" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана</a></p>

Последствия взрыва газа в доме в Хасавюрте. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах после взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте.

"По факту получения травм 23-летней женщиной и малолетним ребёнком в результате утечки газа и воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части второй статьи 238 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте

Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте

Напомним, сегодня ночью в городе Хасавюрте произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме. В соцсетях жители делились кадрами с места происшествия, на которых видно, что дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В ряде квартир были выбиты окна. В МЧС сообщали о трёх пострадавших, а в городской мэрии уточняли, что число раненых возросло до пяти. Кроме того, шесть человек были спасены.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров