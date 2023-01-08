СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Хасавюрте

"По факту получения травм 23-летней женщиной и малолетним ребёнком в результате утечки газа и воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части второй статьи 238 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня ночью в городе Хасавюрте произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме. В соцсетях жители делились кадрами с места происшествия, на которых видно, что дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В ряде квартир были выбиты окна. В МЧС сообщали о трёх пострадавших, а в городской мэрии уточняли, что число раненых возросло до пяти. Кроме того, шесть человек были спасены.