Вучич: Запад потребует у Сербии признать Косово, если страна введёт санкции против РФ

Как только Сербия поддержит санкции против России, Запад потребует от властей страны подписать соглашение с признанием Косова. Об этом в эфире TV Pink заявил сербский президент Александр Вучич.

Он отметил, что Белград отказывается вводить антироссийские ограничения, несмотря на внешнее давление, и напомнил, что страна выдала экс-президента Югославии Слободана Милошевича и выполнила другие требования извне, но ничего не получила взамен.

"И что получили? Визовую либерализацию?! И сейчас, если введём санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косовом", — сказал он.

Сербский лидер считает, что Приштине могут предоставить членство в ООН без признания независимости республики со стороны Белграда.