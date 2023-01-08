Вучич: Запад потребует у Сербии признать Косово, если страна введёт санкции против РФ
Как только Сербия поддержит санкции против России, Запад потребует от властей страны подписать соглашение с признанием Косова. Об этом в эфире TV Pink заявил сербский президент Александр Вучич.
Он отметил, что Белград отказывается вводить антироссийские ограничения, несмотря на внешнее давление, и напомнил, что страна выдала экс-президента Югославии Слободана Милошевича и выполнила другие требования извне, но ничего не получила взамен.
"И что получили? Визовую либерализацию?! И сейчас, если введём санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косовом", — сказал он.
Сербский лидер считает, что Приштине могут предоставить членство в ООН без признания независимости республики со стороны Белграда.
Ранее Александр Вучич заявил о том, что Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока это не поставит под угрозу её жизненные интересы.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC