С попавшим в реанимацию Михалковым работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим

Семья известного российского режиссёра Никиты Михалкова, который уже четвёртые сутки находится в больнице, пока не комментирует сообщения о его состоянии. Накануне инсайдеры сообщили, что 77-летнему артисту диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, однако была ли она вызвана вирусной или же бактериальной флорой, тоже до сих пор не известно.

Стоит отметить, что изначально режиссёра госпитализировали в столичную больницу № 67, но спустя некоторое время экстренно перевели в ГКБ № 52. Как заметил сайт kp.ru, именно врачи этого госпиталя летом 2021 года буквально вытащили с того света певицу МакSим. Дело в том, что в данном медицинском учреждении есть аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который используется для лечения крайне тяжёлых дыхательных нарушений. С помощью этого метода кровь насыщается кислородом и поступает в организм пациента, замещая тем самым функцию лёгких.