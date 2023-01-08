С попавшим в реанимацию Михалковым работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим
Семья известного российского режиссёра Никиты Михалкова, который уже четвёртые сутки находится в больнице, пока не комментирует сообщения о его состоянии. Накануне инсайдеры сообщили, что 77-летнему артисту диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, однако была ли она вызвана вирусной или же бактериальной флорой, тоже до сих пор не известно.
Стоит отметить, что изначально режиссёра госпитализировали в столичную больницу № 67, но спустя некоторое время экстренно перевели в ГКБ № 52. Как заметил сайт kp.ru, именно врачи этого госпиталя летом 2021 года буквально вытащили с того света певицу МакSим. Дело в том, что в данном медицинском учреждении есть аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который используется для лечения крайне тяжёлых дыхательных нарушений. С помощью этого метода кровь насыщается кислородом и поступает в организм пациента, замещая тем самым функцию лёгких.
Кроме того, у врачей ГКБ № 52 есть большой опыт спасения людей с осложнённым течением пневмонии, ведь в стенах реанимационного отделения больницы специалисты спасли жизни многим тяжёлым пациентам за годы коронавирусной пандемии. Таким образом, Михалков сейчас находится в руках одних из лучших и опытнейших специалистов страны.
Напомним, 5 января стало известно, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего Никиту Михалкова. Информацию об этом Лайфу подтвердили в пресс-службе режиссёра и уточнили, что он был доставлен в больницу с диагнозом "грипп". А накануне режиссёра перевели в реанимацию. Помимо гриппа у Михалкова также были выявлены признаки системного воспаления и проблемы с кишечником.
ТАСС / Сергей Фадеичев