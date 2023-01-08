В Германии назвали оружие РФ, которое является "кошмаром Запада"
FR: Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" являются настоящим кошмаром для Запада
Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" являются настоящим кошмаром для военных стран Запада. Об этом пишет немецкий аналитик Ян-Фредерик Вендт в материале для издания Frankfurter Rundschau.
"Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды всё ещё могут управляться даже после того, как они были выпущены", — отметил Вендт.
Благодаря продолжительному аэродинамическому полёту с маневрированием в атмосфере "Циркон" становится практически неуязвимым для зенитных систем. Как отмечают некоторые военные эксперты, на вооружении Запада ничего подобного в настоящее время нет, в связи с этим специалисты опасаются возобновления гонки вооружений.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин приказал отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон". Он также пообещал, что РФ продолжит развивать боевой потенциал вооружённых сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности страны ближайшего десятилетия.
ТАСС / Минобороны РФ