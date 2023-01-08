Миссия НАТО KFOR отказала Сербии в вводе силовиков в Косово и Метохию

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове (KFOR) отказала Белграду в запросе на ввод сербских силовиков на территорию края. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, говоря о "тщательно составленном письме", которое ему прислала миссия.

"Они <...> считают, что нет необходимости в возвращении армии Сербии на территорию Косова и Метохии, при этом ссылаясь на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН", — сказал Вучич в эфире телеканала "ТВ Пинк".