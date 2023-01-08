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8 января, 09:52

Миссия НАТО KFOR отказала Сербии в вводе силовиков в Косово и Метохию

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове (KFOR) отказала Белграду в запросе на ввод сербских силовиков на территорию края. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, говоря о "тщательно составленном письме", которое ему прислала миссия.

"Они <...> считают, что нет необходимости в возвращении армии Сербии на территорию Косова и Метохии, при этом ссылаясь на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН", — сказал Вучич в эфире телеканала "ТВ Пинк".

Поясним, что резолюция 1244 СБ ООН была принята в 1999 году. Документ предполагает не только полный вывод из Косова сербских войск и сил безопасности, но и возвращение сербского военного и полицейского контингента в регион в ряде случаев.

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Ранее сообщалось, что миссия НАТО в Косове разобрала последние баррикады из грузовиков на севере края. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии. Однако 29 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил о начале демонтажа конструкций. 30 декабря появилась информация, что баррикады были разобраны.

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ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Наталья Исакова

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