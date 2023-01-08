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8 января, 09:45

Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают потерь

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не признают затрат и потерь, которые происходят из-за ситуации вокруг Незалежной. Так считает американский экономист Ричард Вольф.

"Кевин Маккарти (спикер Палаты представителей США) говорит, что будет драться, сколько потребуется. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признаёт огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он в Twitter.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что США могут перебросить на Украину дополнительные РСЗО HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи. Также сообщалось, что США начали давить на Италию, требуя как можно скорее отправить Киеву ЗРК SAMP-T.

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Wikipedia / Gage Skidmore

Илья Суриков

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