Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают потерь

"Кевин Маккарти (спикер Палаты представителей США) говорит, что будет драться, сколько потребуется. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признаёт огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он в Twitter.