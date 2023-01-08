Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают потерь
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не признают затрат и потерь, которые происходят из-за ситуации вокруг Незалежной. Так считает американский экономист Ричард Вольф.
"Кевин Маккарти (спикер Палаты представителей США) говорит, что будет драться, сколько потребуется. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признаёт огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других", — написал он в Twitter.
Ранее Лайф рассказывал о том, что США могут перебросить на Украину дополнительные РСЗО HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи. Также сообщалось, что США начали давить на Италию, требуя как можно скорее отправить Киеву ЗРК SAMP-T.
Wikipedia / Gage Skidmore