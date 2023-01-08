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8 января, 09:12

Россиянам рассказали, как заработать на утилизации живой ёлки

Эксперт Осматеско: Живую ёлку за деньги можно сдать в компанию по производству биотоплива

Основатель OSM бизнес-академии PR Ирина Осматеско рассказала, как можно заработать деньги на утилизации живой ёлки. По её словам, использовать засохшие деревья, к примеру, можно в качестве сырья для производства биотоплива. Сейчас в России есть немало компаний, специализирующихся на этой тематике, которые покупают древесину.

"Такие организации покупают отработанные изделия из древесины или щепу. После обработки и дробления на специальном оборудовании щепа превращается в гранулы, которые упаковываются в специальные пакеты для дальнейшей реализации", — приводит РИАМО слова эксперта.

Осматеско подчеркнула, что выбрасывать на помойку "уставшее" хвойное дерево нельзя, так как при разложении оно будет вырабатывать опасное химическое вещество, влияющее на окружающую среду. Ёлку можно сдать в специализированный пункт приёма или в зоопарк. В этом случае из живых деревьев могут сделать, к примеру, удобрения для почвы или подстилки животным. Вместе с тем переработка ели в дрова также является безопасным вариантом для утилизации, резюмировала специалист.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Наталья Исакова
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