Житель Дагестана едва не сгорел заживо в охваченном пламенем авто

В Дагестане на парковке загорелся автомобиль, в салоне которого в тот момент находился водитель. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения и шокированные очевидцы, а кадры появились в местных группах соцсети "ВКонтакте".

Всё произошло в городе Каспийске. Местный житель буквально родился в рубашке, поскольку успел среагировать и в самый последний момент выскочил из "тойоты". Мужчина сильно не пострадал, чего нельзя сказать об автомобиле, он выгорел полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового баллона.

Это не единственное ЧП, которое случилось в Дагестане за сутки. Сегодня ночью в городе Хасавюрте произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме. Судя по кадрам, которыми жители делились в соцсетях, дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В некоторых квартирах были выбиты окна. В МЧС сообщали о трёх пострадавших, а в городской мэрии уточнили, что число раненых возросло до пяти. Кроме того, шесть человек были спасены.