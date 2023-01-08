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8 января, 09:21

В России за сутки выявили 3127 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 3127 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За это время госпитализировано 476 человек. При этом выздоровели за сутки и отправились домой 3694 пациента. Также выявлено 45 летальных исходов. Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 21 826 982 россиянина, из которых 394 080 умерло, а 21 245 559 выздоровело.

Россияне должны будут предъявить справку о вакцинации от ковида для полёта в Таиланд

Россияне должны будут предъявить справку о вакцинации от ковида для полёта в Таиланд

Кстати, ранее Лайф писал, что коронавирусная инфекция, распространение которой ещё недавно было сложно прогнозировать, стала управляемой. Каких-то сюрпризов к концу 2022 года ковид не принёс, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Николь Вербер
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