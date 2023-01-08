"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 09:43

Более полумиллиона жителей Калифорнии из-за непогоды остались без света

Более 550 тысяч жителей американского штата Калифорния из-за непогоды остались без света. По данным портала poweroutage.us, массовые отключения электроэнергии затронули главным образом Сакраменто, Сан-Хоакин и округ Ойло.

Ливни и штормовые порывы ветра в Сакраменто. Видео © Twitter / gerald605 / fonzysrevenge

К 01:36 по местному времени (12:36 мск) без света в Калифорнии остаются 555 870 потребителя. Как сообщает Reuters, причиной массовых отключений электроэнергии стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Между тем синоптики обещают снегопады в горных районах штата.

Сотрудники аэродрома на Чукотке сняли сногсшибательное видео в эпицентре снежной бури

Сотрудники аэродрома на Чукотке сняли сногсшибательное видео в эпицентре снежной бури

Ранее сообщалось, что в США по меньшей мере девять человек погибли из-за мощной снежной бури. Причиной их гибели стал ряд происшествий, прежде всего ДТП, вызванные непогодой. Мощные снегопады обрушилась на ряд штатов, в том числе Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас.

Обложка ©

Кадр из видео Twitter / gerald605

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров