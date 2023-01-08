Более полумиллиона жителей Калифорнии из-за непогоды остались без света

Более 550 тысяч жителей американского штата Калифорния из-за непогоды остались без света. По данным портала poweroutage.us, массовые отключения электроэнергии затронули главным образом Сакраменто, Сан-Хоакин и округ Ойло.

Ливни и штормовые порывы ветра в Сакраменто. Видео © Twitter / gerald605 / fonzysrevenge

К 01:36 по местному времени (12:36 мск) без света в Калифорнии остаются 555 870 потребителя. Как сообщает Reuters, причиной массовых отключений электроэнергии стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Между тем синоптики обещают снегопады в горных районах штата.