Более полумиллиона жителей Калифорнии из-за непогоды остались без света
Более 550 тысяч жителей американского штата Калифорния из-за непогоды остались без света. По данным портала poweroutage.us, массовые отключения электроэнергии затронули главным образом Сакраменто, Сан-Хоакин и округ Ойло.
Ливни и штормовые порывы ветра в Сакраменто. Видео © Twitter / gerald605 / fonzysrevenge
К 01:36 по местному времени (12:36 мск) без света в Калифорнии остаются 555 870 потребителя. Как сообщает Reuters, причиной массовых отключений электроэнергии стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Между тем синоптики обещают снегопады в горных районах штата.
Ранее сообщалось, что в США по меньшей мере девять человек погибли из-за мощной снежной бури. Причиной их гибели стал ряд происшествий, прежде всего ДТП, вызванные непогодой. Мощные снегопады обрушилась на ряд штатов, в том числе Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас.
Кадр из видео Twitter / gerald605