США начали давить на Италию, требуя как можно скорее отправить Киеву ЗРК SAMP-T
La Repubblica: США давят на Италию в вопросах поставок Киеву вооружения
Американские власти давят на Италию в вопросах поставок Украине вооружения. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны", — говорится в статье.
Источник газеты указывает, что в данном случае речь идёт о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. Вашингтон, Берлин и Париж уже объявили об отправке бронетехники Киеву, а в Риме ещё не согласовали новый документ об очередном пакете военной помощи, хотя предполагалось, что это будет сделано в первых числах января. На сегодняшний день у итальянцев есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная. Власти страны собирались передать украинцам именно учебный ЗРК, ремонт над которым ведётся уже несколько месяцев, но в итоге отправка застопорилась.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине тяжёлые бронеавтомобили AMX-10RC. Кроме того, стало известно, что США могут перебросить на Украину дополнительные РСЗО HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи.