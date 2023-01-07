США начали давить на Италию, требуя как можно скорее отправить Киеву ЗРК SAMP-T

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны", — говорится в статье.

Источник газеты указывает, что в данном случае речь идёт о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. Вашингтон, Берлин и Париж уже объявили об отправке бронетехники Киеву, а в Риме ещё не согласовали новый документ об очередном пакете военной помощи, хотя предполагалось, что это будет сделано в первых числах января. На сегодняшний день у итальянцев есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная. Власти страны собирались передать украинцам именно учебный ЗРК, ремонт над которым ведётся уже несколько месяцев, но в итоге отправка застопорилась.