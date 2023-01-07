Лукашенко призвал пойти навстречу тем, кто ошибся и уехал из Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал власти и общество пойти навстречу людям, которые ошиблись и уехали из страны. Об этом президент заявил в ходе посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

"Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем", — подчеркнул глава государства, слова которого приводит БелТА.

При этом Лукашенко отметил, что подобный жест должен быть сделан не в угоду требованиям западных стран. По его словам, каждый нарушитель закона обязан ответить за своё. В то же время президент Белоруссии не сомневается, что среди уехавших есть глубоко раскаявшиеся люди. Они, по мнению главы государства, не должны быть "выброшены на обочину".

По словам лидера республики, многие люди стали понимать, что они нигде, кроме своей земли, не нужны. Сбежавшие искали лучшей жизни, однако теперь хотят вернуться на родину, уверен Лукашенко. Он призвал не создавать точки напряжения, ведь вокруг страны складывается трудная обстановка. Президент также считает, что время подумать и прийти к верному решению сложных вопросов есть.