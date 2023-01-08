В новогодние каникулы Сочи посетило около 200 тысяч туристов, сообщил глава города Алексей Копайгородский. По его словам, зимний сезон для курорта обещает быть успешным.

"Новый отсчёт запущен: около 200 тысяч человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надёжной качественной туристической инфраструктурой", — написал он в телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что к началу лета в городе планируется создать единые инфоцентры, в которых можно будет узнать о туристических возможностях Сочи. Он также добавил, что местные власти будут и дальше развивать санаторно-курортную инфраструктуру.

В 2022 году город принял 7,2 миллиона гостей и обновил максимальный за 100 лет показатель туристического потока. За минувший год он увеличился на 4%, а доход от туристической отрасли в городской бюджет составил более 1,5 миллиарда рублей. По данным мэра, услуги размещения предоставляли более 2,3 тысячи объектов, в числе которых 60 санаториев, 174 гостиницы.

Также три береговые полосы — "Маяк", "Дагомыс" и "Остров" — стали первыми экопляжами России, ещё 23 работали с голубыми флагами (высшей оценкой качества и экологичности). При этом в настоящее время на согласовании находится ещё 15 проектов благоустройства, в разработке — около 60.

Как рассказал мэр, в Год экологии также открылось десять глэмпингов, хотя ранее было доступно только три. А 11 отелей получили "Зелёные ключи" — были награждены сертификатом, который подтверждает работу по международным экологическим стандартам.

Кроме того, было разработано три новых экомаршрута по объектам санкура и туристского показа, модернизировали восемь объектов показа Сочинского нацпарка. Как отметил Копайгородский, субсидии от курортного сбора превысили 760 миллионов рублей и были направлены на благоустройство парков, скверов и набережных.