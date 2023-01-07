Группа албанцев напала на 18-летнего серба в Косове после рождественского богослужения
Албанцы снова напали на серба в непризнанном Косове, на этот раз группа хулиганов избила 18-летнего юношу на юго-востоке автономного края, когда тот возвращался с рождественского богослужения. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".
По информации издания, группа албанцев напала на молодого человека в полтретьего ночи (4:30 мск) в районе города Клокот, когда серб возвращался домой с рождественской литургии. Пострадавший получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей и обратился за помощью к врачам. Семья молодого человека написала заявление в полицию.
Напомним, накануне ещё один албанец совершил покушение на двух сербов, включая одного несовершеннолетнего, во время празднования Рождественского сочельника. Нападавший стрелял по молодым людям из проезжавшего мимо автомобиля и использовал автоматическое оружие. 33-летнего преступника удалось задержать, он был доставлен на допрос в город Урошевац.
ТАСС / АР / Visar Kryeziu