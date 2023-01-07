Первый рассвет после полярной ночи жители Мурманска смогут увидеть 11 января
Жители Мурманска и туристы областного центра 11 января смогут увидеть первый рассвет нового, 2023 года после полярной ночи. Продолжительность светового дня в столице Заполярья составит всего 26 минут.
"Согласно расчётному времени, первый рассвет будет 11 января в 12:43 по московскому времени, заход — в 13:09", — сказала "Интерфаксу" метеоролог региона Александра Анциферова.
Напомним, полярная ночь в Мурманске продолжается 40 дней и в этот период солнце не появляется из-за горизонта. Однако это вовсе не означает, что город погружается в кромешную темноту, сумерки, как правило, составляют лишь часть дня.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал жителям европейской части нашей страны, когда закончатся аномальные морозы. По его словам, морозы обрушатся сначала на Псковскую и Белгородскую области, только потом продвинутся в другие регионы.
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