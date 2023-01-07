Первый рассвет после полярной ночи жители Мурманска смогут увидеть 11 января

Жители Мурманска и туристы областного центра 11 января смогут увидеть первый рассвет нового, 2023 года после полярной ночи. Продолжительность светового дня в столице Заполярья составит всего 26 минут.

"Согласно расчётному времени, первый рассвет будет 11 января в 12:43 по московскому времени, заход — в 13:09", — сказала "Интерфаксу" метеоролог региона Александра Анциферова.

Напомним, полярная ночь в Мурманске продолжается 40 дней и в этот период солнце не появляется из-за горизонта. Однако это вовсе не означает, что город погружается в кромешную темноту, сумерки, как правило, составляют лишь часть дня.