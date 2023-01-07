ВС РФ отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 30 бойцов
Российские военные за минувшие сутки отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков добавил, что ВС РФ также ликвидировали две гаубицы Д-20, боевую бронированную машину и пикап противника.
Ранее стало известно, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. В результате украинские войска потеряли до 50 бойцов ранеными и убитыми, танк и автомобиль.
VK / Минобороны России