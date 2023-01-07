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Опубликовано 7 января 2023, 11:54

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 30 бойцов

Российские военные за минувшие сутки отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что ВС РФ также ликвидировали две гаубицы Д-20, боевую бронированную машину и пикап противника.

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Ранее стало известно, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. В результате украинские войска потеряли до 50 бойцов ранеными и убитыми, танк и автомобиль.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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