ВС РФ сдержали контратаку бригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ пресекли контратаку 108-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ", — отметил он.

Конашенков добавил, что ответным огнём ликвидировано свыше 20 украинских солдат, две гаубицы Д-30, а также бронетранспортёр и два пикапа.