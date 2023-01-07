ВС РФ сдержали контратаку бригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ пресекли контратаку 108-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ", — отметил он.
Конашенков добавил, что ответным огнём ликвидировано свыше 20 украинских солдат, две гаубицы Д-30, а также бронетранспортёр и два пикапа.
Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. ВС РФ удалось поразить подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских бойцов.
ТАСС / Рубцов Андрей