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7 января, 11:49

ВС РФ сдержали контратаку бригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ пресекли контратаку 108-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ", — отметил он.

Конашенков добавил, что ответным огнём ликвидировано свыше 20 украинских солдат, две гаубицы Д-30, а также бронетранспортёр и два пикапа.

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. ВС РФ удалось поразить подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских бойцов.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Никита Осипов

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