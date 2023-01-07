ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, российские войска продолжат соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооружённых сил Украины по населённым пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня (7 января. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе брифинга.