ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 января 2023, 11:43
4472

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, российские войска продолжат соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооружённых сил Украины по населённым пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня (7 января. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе брифинга.

ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия
ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия

Напомним, что 5 января российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.

BannerImage

ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar