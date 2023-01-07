Итоги года: "Знание о героях"

Проект стартовал 3 ноября с просветительского однодневного марафона "Знание о героях", благодаря которому молодёжь и в онлайн-, и в офлайн-формате смогла услышать истории о подлинном героизме наших соотечественников. Лекции марафона транслировались в прямом эфире на сайте общества "Знание" и в сообществе "ВКонтакте". Участниками московской студии марафона стали около 400 молодых людей — школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступили военные, волонтёры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они рассказали свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям.

Центральное событие проекта — подготовка и выставка графических новелл о 24 героях специальной военной операции в Музее Отечественной войны 1812 года. Героями историй, которые представлены на выставке, стали полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов. Реальные истории о наших соотечественниках, награждённых за героизм в ходе спецоперации на Украине, воплотили в красках профессиональные художники. Созданные ими графические новеллы адресованы школьникам 5–11-х классов. Так подростки в понятной, привлекательной для них форме узнают о настоящих героях — защитниках Родины и увидят новые примеры для подражания. Графические новеллы, посвящённые военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации за подвиги в сражениях на Украине, также можно увидеть на сайте российского общества "Знание". Красочные афиши с QR-кодом, ведущие в раздел сайта с новеллами, появятся во всех школах страны.

Российское общество "Знание" — это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 88 субъектах Российской Федерации: республиках, краях и областях.

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