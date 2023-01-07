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Опубликовано 7 января 2023, 11:51

Военные РФ отразили атаку ВСУ под Харьковом, уничтожив более 20 бойцов

Российские военные отразили попытку атаки подразделений 14-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он.

Конашенков отметил, что ответным огнём ВС РФ уничтожили более 20 украинских бойцов, танк, боевую машину РСЗО "Град" и два автомобиля.

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. ВС РФ удалось поразить подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских бойцов.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Варвара Романова
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