Военные РФ отразили атаку ВСУ под Харьковом, уничтожив более 20 бойцов
Российские военные отразили попытку атаки подразделений 14-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он.
Конашенков отметил, что ответным огнём ВС РФ уничтожили более 20 украинских бойцов, танк, боевую машину РСЗО "Град" и два автомобиля.
Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении. ВС РФ удалось поразить подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских бойцов.
ТАСС / Рубцов Андрей