Военные РФ отразили атаку ВСУ под Харьковом, уничтожив более 20 бойцов

Российские военные отразили попытку атаки подразделений 14-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он.

Конашенков отметил, что ответным огнём ВС РФ уничтожили более 20 украинских бойцов, танк, боевую машину РСЗО "Град" и два автомобиля.