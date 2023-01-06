Албанец открыл огонь по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косове

Албанец открыл огонь по празднующим Рождественский сочельник сербам неподалёку от города Штрпце. Об этом сообщает газета "Вечерне новости" со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при сербском правительстве.

Сообщается, что нападавший стрелял из проезжающего мимо автомобиля и использовал автоматическое оружие. В результате инцидента пострадали два человека — 11-летний мальчик и его двоюродный 21-летний брат. Они были экстренно госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.