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6 января, 15:44

Албанец открыл огонь по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косове

Албанец открыл огонь по празднующим Рождественский сочельник сербам неподалёку от города Штрпце. Об этом сообщает газета "Вечерне новости" со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при сербском правительстве.

Сообщается, что нападавший стрелял из проезжающего мимо автомобиля и использовал автоматическое оружие. В результате инцидента пострадали два человека — 11-летний мальчик и его двоюродный 21-летний брат. Они были экстренно госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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Накануне Лайф сообщал, что миссия НАТО в Косове разобрала последние баррикады из грузовиков на севере края.

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ТАСС / AP

Максим Плетнёв

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