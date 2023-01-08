Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Хасавюрте. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня ночью в городе Хасавюрте произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме. В соцсетях жители делились кадрами с места происшествия, на которых видно, что дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В ряде квартир были выбиты окна. В МЧС сообщали о трёх пострадавших, а в городской мэрии уточняли, что число раненых возросло до пяти. Кроме того, шесть человек были спасены.