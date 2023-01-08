"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 07:52

Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте

<p>Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/procuratura05/859" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Дагестан</a></p>

Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

По факту взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте проводится проверка, сообщили в прокуратуре Дагестана.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Хасавюрте. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки и её результаты по данному факту.

На магистральном газопроводе в Лутугине ЛНР произошёл взрыв

На магистральном газопроводе в Лутугине ЛНР произошёл взрыв

Напомним, сегодня ночью в городе Хасавюрте произошёл взрыв газовоздушной смеси в шестиэтажном многоквартирном доме. В соцсетях жители делились кадрами с места происшествия, на которых видно, что дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В ряде квартир были выбиты окна. В МЧС сообщали о трёх пострадавших, а в городской мэрии уточняли, что число раненых возросло до пяти. Кроме того, шесть человек были спасены.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров