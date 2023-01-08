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8 января, 07:37

Названа предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

В МЧС ЛНР назвали подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в Лутугине

Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике, по предварительным данным, мог стать подрыв, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.

"По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населённых пунктах", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, авария повлияла на жизнедеятельность посёлков Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также на 21 социально значимый объект.

Специалисты завершили ремонт на месте аварии на газопроводе в Лутугине ЛНР

Специалисты завершили ремонт на месте аварии на газопроводе в Лутугине ЛНР

Напомним, вечером 7 января взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в Лутугине Луганской Народной Республики. Из-за ЧП, как сообщалось, без газоснабжения осталось 13 тысяч человек.

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Telegram / ГУП "Луканскгаз"

Николь Вербер
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