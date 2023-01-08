Специалисты завершили ремонт на месте аварии на газопроводе в Лутугине ЛНР
Специалисты завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики. Сейчас запускается система газоснабжения, сообщает пресс-служба "Луганскгаз".
Ремонтные работы на повреждённом участке магистрального газопровода. Видео © Telegram / "Луганскгаз"
"Производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов", — говорится в сообщении.
Напомним, о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугине стало известно вечером 7 января. Из-за ЧП без газоснабжения осталось 13 тысяч человек. Причины инцидента выясняются.
Кадр из видео Telegram / "Луганскгаз"