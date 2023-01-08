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8 января, 06:45

Специалисты завершили ремонт на месте аварии на газопроводе в Лутугине ЛНР

Специалисты завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики. Сейчас запускается система газоснабжения, сообщает пресс-служба "Луганскгаз".

Ремонтные работы на повреждённом участке магистрального газопровода. Видео © Telegram / "Луганскгаз"

"Производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов", — говорится в сообщении.

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Напомним, о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугине стало известно вечером 7 января. Из-за ЧП без газоснабжения осталось 13 тысяч человек. Причины инцидента выясняются.

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Кадр из видео Telegram / "Луганскгаз"

Наталья Исакова
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