Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию РФ политиков уйти из власти
Призывающие не обращать внимания на Конституцию России политики должны покинуть органы власти страны. С таким призывом выступил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны", — написал сенатор в телеграм-канале.
А ранее Клишас раскритиковал идею сенатора Сергея Цекова о конфискации имущества уехавших россиян. Он отметил, что подобные предложения являются нереализуемыми.
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Telegram / Андрей Клишас