Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию РФ политиков уйти из власти

Призывающие не обращать внимания на Конституцию России политики должны покинуть органы власти страны. С таким призывом выступил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны", — написал сенатор в телеграм-канале.