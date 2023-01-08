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8 января, 06:01

Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию РФ политиков уйти из власти

Призывающие не обращать внимания на Конституцию России политики должны покинуть органы власти страны. С таким призывом выступил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны", — написал сенатор в телеграм-канале.

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А ранее Клишас раскритиковал идею сенатора Сергея Цекова о конфискации имущества уехавших россиян. Он отметил, что подобные предложения являются нереализуемыми.

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Telegram / Андрей Клишас

Наталья Исакова

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