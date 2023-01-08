ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 января 2023, 05:55
16472

Появились кадры разгрома воинской части ВСУ самым мощным в мире миномётом "Тюльпан"

РИА "Новости": Самый мощный в мире миномёт "Тюльпан" разгромил воинскую часть ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации поразили самым мощным в мире самоходным миномётом 2С4 "Тюльпан" одну из военных частей украинских войск. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кадры работы самого мощного в мире миномёта "Тюльпан". Видео © Telegram / РИА "Новости"

Для уничтожения укрепсооружений, скоплений техники и живой силы противника использовались

240-миллиметровые снаряды. Огонь миномёта корректировал оператор беспилотника 1-й Славянской бригады. На опубликованных агентством кадрах видно точное попадание снарядов миномёта, не имеющего аналогов в мире, разгромившие прочные бетонные укрепления военного объекта украинских военных.

Кадыров назвал небылицами слухи о гибели чеченских командиров в ходе СВО
Кадыров назвал небылицами слухи о гибели чеченских командиров в ходе СВО

Ранее сообщалось, что ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях. Как уточнили в Минобороны, на этих двух направлениях украинские войска произвели 17 артиллерийских обстрелов. Между тем в Запорожской области противник открывал огонь 31 раз.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar