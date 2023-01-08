Почему 2022 год стал новой точкой отсчёта для России Почему 2022 год консолидировал российское общество, несмотря на мощное давление и провокации США и Европы. 4327 4327 Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Специальная военная операция на Украине уже разделила историю России на было и стало. 2022-й стал годом, который остановил геноцид и истребление Донбасса, добавил к территории страны ещё четыре региона, семь миллионов русских и позволил россиянам самим определиться, что для них важнее: Родина или предательство.

Мощная идея освобождения исторически русских земель и сплочения народа позволила российскому обществу консолидироваться. На Западе считали, что давление, хейт и ненависть в СМИ и соцсетях, направленные на Россию, решат идеологические вопросы сопротивления наших сограждан, но получилось наоборот.

Стабильно высокие социологические показатели демонстрируют доверие к президенту России Владимиру Путину на уровне выборного 2018 года, поддержка спецоперации и референдумов о присоединении новых регионов, уверенность в преодолении санкционного давления, чувство патриотизма и оптимизма, понимание недружественности западных стран стали лишь ступенями роста гражданского самосознания.

Поддержка россиян

Появились новые движения, волонтёрские объединения, в которых участвуют как обычные люди, так и представители бизнеса. В обновлённом формате перезапущена акция взаимопомощи "Мы вместе". При поддержке общероссийского движения "Народный фронт" началась работа горячей линии и обновлённой платформы мывместе.рф. С помощью Красного Креста, Минобрнауки и волонтёров-психологов организована психологическая помощь, гуманитарную поддержку оказывает бизнес, а добровольцы помогают мобилизованным и их семьям решать бытовые проблемы. Волонтёры в регионах сообщают, что в некоторые штабы обращается чуть ли не каждая третья семья мобилизованных. Поддержку чувствуют и жители новых регионов.

Всенародную поддержку получают бойцы нашей армии. Например, акция ОНФ "Всё для Победы" демонстрирует участие общества рекордными сборами для помощи участникам спецоперации. Российские регионы оказывают шефскую помощь присоединённым областям. Идёт приём и обустройство переселенцев на территории России.

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Общество объединяет и межконфессиональные организации, например Русский национальный собор. Это отметил и глава страны Владимир Путин, произнеся: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин". При этом он напомнил о подвиге молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана.

— Солдаты действуют мужественно, как настоящие герои. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, они жертвуют собой, чтобы спасти товарищей и мирных жителей, — отметил в одном из своих выступлений президент смелость и героизм российских солдат.

Множество глав регионов использовали свои возможности и подключили крупный и средний бизнес, общественные организации для формирования добровольческих отрядов для участия в СВО.

Культурный аспект СВО

Крутой поворот в объединении общества продемонстрировала так называемая культурная элита, самая известная часть которой решила покинуть страну, оскорбив россиян за их выбор и решение. Однако эти события расчистили место для появления контрэлиты, постепенной замены тех, кто решил отвернуться от своей страны.

Например, появились новые патриотичные лидеры мнений и деятелей культуры: певец Шаман, журналист и музыкант Аким Апачев, особую роль играют военкорры. Они подчас рискуют своею жизнью наравне с солдатами и офицерами Российской армии. Всё это наверняка станет уникальной школой жизни и сформирует много талантливых и независимых экспертов.

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Рождаются всё новые проекты, которые получают отклик и поддержку: "За нами правда", "Молодая гвардия", "Волонтёрская рота", "Местные", "Юнармия", "Сёстры Победы", "Поможем вместе", Всероссийское общество инвалидов и другие.

Контент, развенчивающий информационные фейки и рассказывающий о поддержке россиянами солдат, о восьмилетнем геноциде в Донбассе, героях СВО, часто собирают и производят неравнодушные активисты и сторонники спецоперации, привлекая волонтёров.

Авторы Елена Ладилова